صور.. حملات توعوية تطوعية بالأقصر للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تطوع مجموعة من شباب أهالى محافظة الأقصر للمساهمة فى توعية كافة المواطنين من أبناء المحافظة بمزايا وأهمية نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين وفق أحدث المعايير الدولية.





وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، أن الحملات التوعوية تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين فى محافظة الأقصر، وخاصة الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، والبعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعى لديهم عن مزايا التأمين الصحى الشامل وأهميته فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم، مؤكدة أنه تم إنطلاق أول فريق مدرب من المتطوعين من أهالى مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، لتوعية المواطنين بكافة أرجاء المدينة حول نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وشملت حملة طرق الأبواب للمنازل بالقرنة التوعية بمميزات المنظومة الجديدة وأهمية التسجيل والأوراق المطلوبة وأماكن التسجيل، إضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للمواطنين لحصولهم على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر، كما شملت الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات حول المنظومة، وتحمل الدولة اشتراكات غيرالقادرين، وهو الأمر الذى نال استحسان العديد من المواطنين من أبناء محافظة الأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية تأتى فى إطار الاهتمام برفع الوعى لدى جموع المواطنين عن مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن العلاج لكل المصريين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وتوفير كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظات دون الحاجة إلى السفر للعلاج، وكذلك توفير الخدمات التأمينية لجميع أفراد الأسرة مع إتاحة اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لاشتراكات غيرالقادرين.

وتابع: تحرص الهيئة على إطلاق هذه الحملات التوعوية وبمشاركة الأهالى من أبناء المحافظة، إيمانًا بدور الهيئة فى تحسين جودة وصحة المواطن المصرى وخاصة فى الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا، والبعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية فى رفع الوعى الصحى لدى منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر2030، مشيرًا إلى عدد المسجلين بالمنظومة فى محافظة الأقصر يبلغ أكثر من 900 ألف مواطن بنسبة أكثر من 70% من إجمالى عدد سكان المحافظة.