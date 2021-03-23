السيسي يهنئ رئيس جمهورية نامبيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نامبيا الدكتور هيج جينجوب؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال . كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيد أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية نامبيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .

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