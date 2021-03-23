مدبولى: الملك عبد الله أكد دعم الأردن الكامل لمصر بقضية سد النهضة

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تشرف بلقاء الملك عبد الله الثانى العاهل الأدرنى، قائلا: "نقلت له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على كل تمنيات الخير والبركة للمملكة الأردنية تحت حكمه الرشيد، وكل الدعم المصرى للأردن فى أى طلبات تخص الجانب الصحى أو أى جانب لوجيستى آخر".

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أنها رسالة تشدد على أن الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة فى الوقت الحالى تفرض علينا العمل الثنائى والتنسيق الكامل فى هذه المرحلة.

وتابع رئيس الوزراء: "الملك عبد الله عبر عن دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، وأن الأمن القومى المصرى هو الأمن القومى الأردنى"، متابعا: "الملك عبد الله أكد أن أى قضايا تنعكس بالسلب على الدولتين"، مشددا على تطابق موقف الدولتين فى كل القضايا، وتم التأكيد على التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مدبولى إن الملك عبد الله بعث رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلالها على استمرار الدعم الكامل لكل القضايا التي تمس الأمن القومى المصرى وعلى رأسها سد النهضة.

واختتم: "أشكر رئيس الوزراء الأردنى لاتاحة الفرصة، كى أكون في العاصمة الجميلة عمان، وأسعد بتواجدي فيها واتفقنا على استمرار آلية اللقاءات لمزيد من التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة".