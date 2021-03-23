وزيرة البيئة تشيد بتجربة النظافة وتدوير القمامة ببورسعيد

محافظ بورسعيد : المحافظة طبقت تجارب رائدة في منظومة النظافة

اشادت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات التي تطبقها محافظة بورسعيد وأكدت انها من المحافظات الرائدة علي مستوي الجمهورية في هذا المجال ولذلك تم اختيارها ضمن المحافظات الأربعة الاولي التي ستطبق بها المنظومة الجديدة لتطوير المخلفات الصلبة مع محافظات القاهرة والاسكندرية والإسماعيلية جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في زيارتها للمحافظة

وأكدت الوزيرة بانه سيتم الحفاظ علي محمية اشتوم الجميل للحفاظ علي وضعها كاحدي البقاع الهامة في مصر لاستقبال الطيور المهاجرة

وأعلنت الوزيرة بانة جاري أعداد قانون جديد لتنظيم عمل النباشين في مصر ولن يسمح بالعمل في هذا المجال الا من يحمل رخصة معتمدة من الوزارة تنظم اسلوب عمل التباشين للحفاظ علي البيئة كما يتم في الفترة القادمة إشراك القطاع المصرفي لتمويل مشروعات النظافة والحفاظ علي البيئة من التغييرات المناخية.

ونوهت الي ان تطوير مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة يهدف الي تعظيم الاستفادة منها واستخراج منتجات تفيد البيئة في مجال الاسمدة الطاقة الحيوية

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظة تمتلك منظومة علي اعلي مستوي من الآليات لمشروعات النظافة وحماية البيئة كما طبقت المحافظة منظومة الجمع المنزلي للقمامة وتعمل اليات المحافظة والأحياء علي مدار ٢٤ ساعة لتوفير بيئة نظيفة وقدمت المحافظة كافة التسهيلات للشركة القائمة علي مشروع تدوير المخلفات والمواد الصلبة والذي حقق نتائج إيجابية في توفير بيئة نظيفة في المحافظة.

وأضاف بان المحافظة تولى اهتماما كبيرا بملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها تماشيا مع كافة أعمال التطوير، لافتا إلي الحرص على التخلص الآمن والصحى من كافة المخلفات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم للمسؤولين عن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل فى التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.

واضاف المحافظ بانه يجري تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أى ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.