رئيس وزراء الأردن: نساند مصر فى ملف سد النهضة وندعم حقها فى مياه النيل

أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى، أن بلاده تساند مصر بملف قضية سد النهضة، وتدعم عدم المساس بحقها في مياه النيل، لافتا إلى أنه سوف يتم عقد قمة ثلاثية قريبا بين مصر الأردن والعراق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، نقلته قناة أكسترا نيوز، أن الاجتماع الثلاثى بين مصر والعراق والأردن يستهدف تعزيز التكامل بين الدول الثلاثة، متابعا: "نشكر الأشقاء في مصر على الاستجابة لبعض احتياجاتنا الدوائية".
وتابع رئيس الوزراء الأردنى: "أمن مصر من أمن الأردن.. ونحن فى مركب واحد.. وتجمعنا بالدولة المصرية علاقات قوية وممتدة.. وهناك تنسيق كامل فيما يخص القضايا الأقليمية والدولية".
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