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مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مد فترة التقديم على استمارات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، حتى 1 أبريل المقبل.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه استجابة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الملتحقين بنظام منازل أبناؤنا في الخارج، تم مد فترة التقديم على استثمارات الثانوية العامة، لتنتهي 1 أبريل المقبل بدلا من 25 مارس الجاري، موضحة أن وزير التربية والتعليم وافق على مد فترة التقديم لمدة أسبوع لتنتهي يوم 1 أبريل، وذلك مراعاة للالتماس الذي قدمه بعض أولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث الثانوي على نظام منازل بامتحانات المصريين في الخارج.

 

وأكدت الوزارة، أنه سوف تتولى السفارات استلام تلك الاستثمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة حتى يتسنى للوزارة إتاحة التسجيل الإلكترونية لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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