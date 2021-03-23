مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم مد فترة التقديم على استمارات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، حتى 1 أبريل المقبل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه استجابة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الملتحقين بنظام منازل أبناؤنا في الخارج، تم مد فترة التقديم على استثمارات الثانوية العامة، لتنتهي 1 أبريل المقبل بدلا من 25 مارس الجاري، موضحة أن وزير التربية والتعليم وافق على مد فترة التقديم لمدة أسبوع لتنتهي يوم 1 أبريل، وذلك مراعاة للالتماس الذي قدمه بعض أولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث الثانوي على نظام منازل بامتحانات المصريين في الخارج.
وأكدت الوزارة، أنه سوف تتولى السفارات استلام تلك الاستثمارات الورقية ومراجعتها وعمل كشف مجمع مدرج به بيانات الطلاب وإرساله مرفقا معه الاستمارات الفردية لكل طالب وإرسالها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات بعد انتهاء المدة المقررة مباشرة حتى يتسنى للوزارة إتاحة التسجيل الإلكترونية لاستمارة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.
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