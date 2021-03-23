صور.. وزيرة البيئة: تشغيل منظومة إدارة المخلفات ببورسعيد نهاية العام

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال زيارتها للمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات بها، حيث ناقشا آليات تحديث المنظومة الخاصة بالمحافظة، والتى تم اعدادها منذ عامين والبدء الفعلى بها.





وأكدت الدكتورة ياسمين أن محافظة بورسعيد من المحافظات المحظوظة بتوفر البنية التحتية للمنظومة بها، وينقصها فقط إنشاء مدفن للتخلص الآمن من المخلفات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التى ستتخذها المحافظة لإنشاء المدفن ودور جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى عملية التخطيط للمدفن واعتماد المواصفات الفنية.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الجزء المتعلق بتشغيل المنظومة فى المحافظة، حيث سيتم العمل خلال الشهرين القادمين على إعداد كراسة شروط ومواصفات وعقد نموذجى لطرح عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، لتصبح محافظة بورسعيد أول محافظة تكتمل بها منظومة إدارة المخلفات بنهاية ديسمبر المقبل، كما يتضمن المخطط المستقبلى للمحافظة استخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة لتستوعب تدوير مخلفات المحافظة لمدة عشر سنوات.

وأضافت وزيرة البيئة أن محافظة بورسعيد لديها ملف بيئى آخر هام وهو الحد من التلوث وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بها.

وأكد أن وزارة البيئة ستستكمل بالتعاون مع المحافظة ما تم من جهود فى هذا الصدد، وسيتم إرسال لجنة من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات ومساعدة المصانع على توفيق أوضاعها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة.

ومن جانبه، أشاد عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة سواء فى ملف إدارة المخلفات وتحسين مستوى النظافة والذى شعر الأهالى بتحسن ملحوظ به وسيشهد تحسنا أكبر باستكمال منظومة المخلفات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذى لعبته وزارة البيئة فى الحد من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بالمتابعة المستمرة والتفتيش على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، و توجيهها لضرورة توفيق اوضاعها البيئية وتقديم الدعم الفنى اللازم.