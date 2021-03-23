الصحة ترفع عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا إلى 138 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد تم التوسع فى عدد المراكز وزيادتها من 40 مركزًا إلى 138، سيتم العمل بها بداية من الغد الثلاثاء، مشيرا إلى عمل 5 مراكز اليوم وهم "مستشفى الشيخ زايد التخصصى، مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفى هليوبوليس، مستشفى المطرية التعليمى، مركز مؤتمرات التامين الصحى فرع القاهرة".

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص 33 مركزًا بـمحافظة القاهرة لتلقى اللقاحات "مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، ومركز المؤتمرات الانجيلى - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بشبرا، مستشفى هيلوبليس، مستشفى المطرية التعليمى، مستشفى الزيتون التخصصى، مركز طبى الدلتا، مركز طبى النهضة القديم، مركز طبى الأندلس، مركز صحة الأسرة، عيادة المطرية الشاملة، مركز طبى سراى القبة، مركز طبى الخليج المصرى، مكتب صحة بيروت، مركز طبى السادس، مركز طبى الحى السابع، مركز طبى المحكمة، مركز طبى التجمع الثالث، مركز طبى الحى الأول، مركز طبى الـ 100 متر، مركز رعاية طفل العباسية، مركز طبى الدراسة، مركز طبى عابدين، مركز صحة الأسمرات 3، مركز طبى المقسى، مركز طبى التونسى الحضرى الجديد، رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبى عين الصيرة، مركز طبى صقر قريش، مركز طبى الخبيرى، مركز طبى طرة، مركز طبى مجاورة 5، مركز طبى الست خضرة".

وتابع مجاهد أنه تم تخصيص 24 مراكزًا بـ محافظة الجيزة "مستسشفى الشيخ زايد التخصصى، مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص، مركز طبى نزلة السمان، مركز طبى كفر نصار، مركز طبى كفر طهرمس، مركز طبى بولاق الحضر، مركز طبى المنيب، مركز طبى طناش، مركز طبى غرب المطار، مركز طبى عزيز عزت، مركز الطلبية، مركز الكونيسة، مركز المعتمدية، مركز شبرامنت، مركز صول، مركز كفر ترك، مركز الطرفاية، مركز نكلا، مركز طبى البراجيل، وحدة الباويطى الطبية، مركز بهرمس".

وتابع أنه تم تخصيص "مستشفى معهد ناصر، مستشفى كفر شكر، مركز طبى الاسرة بسنديون، مركز طبى حجازي" بمحافظة القليوبية، كما تم تخصيص "مجمع الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، و"مستشفى النصر" بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى "مستشفى شرم الشيخ الدولى" بمحافظة جنوب سيناء، و"مستشفى العريش العام" بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى تخصيص 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية "المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوى، مركز صحة أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة المندرة، مستشفى شرق المدينة، مركز طب أسرة سان ستيفانو، وحدة أسرة دنا الوطنية، مركز طب أسرة أبيس 2، مستشفى أطفال الرمل، رعاية طفل محرم بك، مستشفى الرمد، مستوصف صدر الجمرك، وحدة طب أسرة أبن سهلان، مستشفى القبارى، وحدة المجزر الآلى عبد القادر، وحدة طب أسرة الناصرية، وحدة طب أسرة البيطاش، مركز الدخيلة لطب الأسرة، وحدة طب أسرة البرج القديم".

كما تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة الوادى الجديد " مركز طبى الفرافرة، مركز طبى الداخلة، مركز طبى الخارجة"، بالإضافة إلى وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهم "وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزى، وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس،قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزى، مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان، المركز الطبى بإدارة أبو حماد، المركز الطبى بإدارة بلبيس، مركز صحة ثانى الزقازيق"

وذكر أنه تم تخصيص مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، وأيضا ً تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهم "مركز رعاية طفل شرق، مركز الطبى بالبلينا، المركز الطبى الحضري"، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط "الوحدة الصحية نزلة باكور، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، مركز صحة الوليدية، مستشفى الإيمان العام".

كما تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنيا "مستشفى سمالوط النموذجى، وحدة القيس، مركز طبى قلندول، مركز طبى شباب المستقبل"، بالإضافة إلى وحدة "طب أسرة مبارك" بمحافظة السويس، ومستشفى بنى سويف التخصصى بمحافظة بنى سويفـ، و المركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة الفيوم.

بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الدقهلية "مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى ميت غمر المركزى، مستشفى بلقاس المركزى، مستشفى دكرنس العام، المركز الحضرى بالمنزلة، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، مستشفى منصورة الدولى"، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص مركزين بمحافظة البحيرة "مستشفى دنشال التعليمى، المعهد الطب القومى بدمنهور".

كما تم تخصيص مستشفى القلب بمجمع المستشفيات بمحافظة مرسى مطروح، وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ "مستشفى قلين الجديدة، مستشفى دسوق العام، مستشفى سيدى غازى المركزى، مكتب صحة الحامول"، بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الغربية "معهد كبد المحلة، مكتب صحة ثانى كفر الزيات، ديوان الإدارة الصحية بسمنود، مكتب صحة أول بسيون، مستشفى قطور المركزى، مستشفى زفتى التخصصى، مركز طبى سعيد".

وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنوفية "مستشفى حميات منوف، وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل، مركز صحى أشمون، مركز صحى شبين الكوم".

ولفت "مجاهد" إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكترونى: www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين فى القطاع الطبى، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وتابع "مجاهد" أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومى، كما يتم مراجعة أى تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتى دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى.

وأضاف "مجاهد" أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهى المرحلة الثانية فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبى المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، و فى حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة فى وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعنى بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل فى غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات فى حالة ظهور أى أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار "مجاهد" إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما "3 أسابيع" من تلقى الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا " 3 أشهر " من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.