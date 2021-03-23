وزير التنمية المحلية يتابع جهود التعامل مع تداعيات الطقس السيئ

ووجه شعراوى فى بيان، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.
وناشد المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خصوصًا فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.
جاء ذلك عقب تلقى الوزير تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال والأمطار الخفيفة والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى فى هذا الشأن، وأشار التقرير إلى تعرض محافظة المنيا لعاصفة ترابية على بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى عدم استقرار فى الأحوال الجوية.
ولفت التقرير إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحرى بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج ووجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية، كما أوضح التقرير أنه تم إغلاق طريق نخل العريش بمحافظة شمال سيناء لعدة ساعات وفتحه مرة أخرى بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية.
كما تعرضت محافظة الوادى الجديد لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض فى الرؤية على معظم أنحاء المحافظة وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمتابعة، فيما تعرضت محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ ورياح مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب فى توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس.
وبحسب التقرير، شهدت محافظة مطروح سقوط عدد من أعمدة الكهرباء بمنطقة النجيلة بسبب الرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بفصل التيار الكهربائى واتخاذ اللازم.
وفى محافظة السويس، تقرر إغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية والزيتيات لعدة ساعات بسبب حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، وتم فتح الموانئ مرة أخرى، عدا ميناء السخنة نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة.
وأوضح التقرير تعرض باقى محافظات الجمهورية إلى رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الرؤية وارتفاع فى درجات الحرارة.
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