نسرين عبد العزيز تتحدث فى ويبنار إعلام القاهرة عن المشاركة الوطنية للمرأة

جدة - نرمين السيد - عُقد الويبنار تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وقدمت الدكتورة نسرين عبد العزيز، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بأكاديمية الشروق، ورقة بحثية بعنوان" الإعلام والمشاركة الوطنية للمرأة"، أشارت فيها إلى دور الاعلام فى التوعية بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الوطنية.

وأوضحت أن الإعلام لا يزال دوره التثقيفى محدودا فى جانب تثقيف أوساط المرأة بمختلف فئاتها العمرية والثقافية، فيحتاج الإعلام إلى ضرورة تفعيل عدد من البرامج والحملات الإعلامية التى تصحح المفاهيم والصور الذهنية والعادات المجتمعية، والتى تروج لصورة المراة الضعيفة ذات الخبرة المحدودة، وغير القادرة على المشاركة السياسية.

وأوصت بضرورة إعداد مرصد لتوثيق انتهاكات الإعلام فيما يتعلق بالصورة السلبية المنافية لقيم مشاركتها الإيجابية على الصعيد الوطنى.

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