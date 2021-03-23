لمواجهة التغيرات المناخية.. معهد بحوث البساتين يصدر حزمة توصيات فنية لمزارعي الفاكهة ...

أصدر معهد بحوث البساتين حزمة من التوصيات الفنية لمزارعي الفاكهة حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية المتقلبة التى تشهدها البلاد حاليًا وقال د. أيمن حمودة مدير المعهد تتضمن الآتي:

محصول الزيتون:

فى ظل التغيرات المناخية التى مرت على محصول الزيتون من شتاء لم تتوفر به وحدات البرودة الكافية و اللازمة للتزهير فى كل الأصناف حتى الأصناف المحلية مبكرة التزهير.

- بناء عليه نظرًا لتأخر التزهير فى أشجار الزيتون وعدم وضوح الرؤية حتى هذه اللحظة فإنه يوصى بتقليل المعدلات السمادية الموصى بها فى هذه الفترة؛ وذلك لمدة أسبوعين خلالها تكون النتيجة النهائية للتزهير قد اتضحت، وبالتالي يتم تحديد المعدلات السمادية التى سيتم إجراؤها بناءً على نسبة التزهير النهائية.

- المحافظة على معدلات الرى الموصى بها، ويتم الرى فى الصباح الباكر أو مساءً حتى لا تتعرض الأشجار للعطش مما يؤدى إلى تساقط الأزهار والعقد الأولى.

- يوصى برش مادة أكاولسين بتركيز 5 جم / لتر خلال شهر مارس فى الصباح الباكر.

محصولا الرمان والتين

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الرمان والتين، وهما من المحاصيل التى تحتاج الى عدد قليل من ساعات البرودة وتمر حاليا بفترة النمو الخضرى؛ ولذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة ليس له تاثير ملحوظ على الأشجار.

- المحافظة على معدلات الرى الموصى بها، ويتم الري فى الصباح الباكر او مساءً حتى لا تتعرض الأشجار للعطش.

الموالح

بعض الوسائل التي يمكن إتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجه ارتفاع درجه الحرارة أثناء التزهير:

ويراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال، ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال :-

- إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار .

- ويُفضل رش الاشجار بإحدى المركبات التاليه لزيادة قدرتها على تحمل الحراره العاليه

1- رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرام / 100لتر حيث يعمل على ايقاف اوتقليل تفاعلات الاكسده المسئوله عن تحلل وتدهور الانسجه النباتيه وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات.

2- رش الاشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 / 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحراره العاليه .

3- رش الاشجار بالبرولين 30 جرام /100 لتر لرفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات

4- رش الاشجار بالجليسين بيتين بمعدل 200جرام / 100 لتر يشجع على بناء المواد الفينوليه والسكريات وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات

الموز

1. زيادة معدلات الري بحيث يكون من 3-4 مرات يومياً بمعدل ساعة في كل مرة والبعد عن وقت الظهيرة

2. الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

3. اضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

المانجو

1. الري صباحاً ومساءاً ونجنب الرص وقت الظهيرة ( من 12 ظهراً الي 3 عصراً)

2. ممنوع الرش بالمبيدات عموماً أثناء فترة الموجة الحارة

3. التسميد مع ماء الري بالنترات

4. الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

5. إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

النخيل

- انتظام الري وتقليل التسميد الأزوتي

- عموماً بعد انتهاء الموجة الحارة يجب الرش بالمبيدات ضد الحشرات القشرية والأكاروسات والبياض الدقيقي واللفحة

العنب

- أنسب درجة حرارة للتزهير والعقد من 25 – 28 مْ .

- فى حالة إرتفاع درجات الحرارة المفاجىء والغير معتادة فى هذا الوقت من العام

يتم عمل الآتي:

تحت ظروف الرى بالتنقيط

- يتم زيادة معدلات الرى وتقريب الفترة بين الريات عن المعتاد خلال هذه الفترة وذلك يرجع إلى الأختلاف فى تصريف النقاطات كذلك المسافة بين النقاطات فى خراطيم الرى .

بالنسبة للرى الغمر

- يتم إعطاء رية على الحامى مساءا مع الرى من خلال عمل أحواض بحيث لا يزيد عدد الكرمات فى الحوض عن 24 كرمة .

بالنسبة للعنب المغطى والذى تجرى عليه العمليات الزراعية بهدف التصدير

- يرجى التهوية بفتح جوانب التكاعيب مساءاً عند إنخفاض درجات الحرارة كذلك زيادة معدلات الرى مساءاً – وعموما فى العنب المعامل للتصدير يتم تركيب ترمومتر أسفل التكعيبة وكذلك جهاز قياس الرطوبة أسفل التكعيبة .

- كما يرجى أن تتم عمليات مكافحة الآفات فى الصباح الباكر أو بعد الظهر

بالنسبة لعمليات التوريق وذلك إزالة الأوراق أسفل العناقيد فى الأصناف المتوسطة والمبكرة فى موعد النضج

- يراعى تأخير هذه العملية إلى ما بعد إنحسار الأرتفاع المفاجىء فى درجات الحرارة حتى لاتتعرض العناقيد إلى إرتفاع الحرارة المباشر.