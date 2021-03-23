انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم الرابط الخاص بموقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، حيث أنه قد حاز في الآونة الأخيرة على إهتمام شداد على مختلف المحركات البحثية ومواقع السوشيال ميديا، من قبل أصحاب السيارات بشتي أنواعها سواء كانت سيارات “ملآكي أونقل أو درجات النارية”، حيث تخوف أصحاب أصحاب المركبات من التوجه إلى مكاتب المرور المختلفة نظراً للإستمرار الحالة الوبائية في مصر والعالم، حيث توفر الآن البديل الإليكتروني الآمن والذي تستطيع من خلاله إجراء كافة الإستعلامات من منزلك عبر الإنترنت.

ومن ناحية أخرى تأتي تلك الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتطورة ضمن تخطيط الحكومة المصرية لتحقيق الإنتقال من الأنظمة التقليدية السارية والمتبعة في الهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد إلي أنظمة إليكترونية متطورة، تستهدف تحقيق درجات عالية من الرقي بالخدمات الحكومية المقدمة إلي عامة المواطنين. وعلى ذلك نقدم في هذا التقرير رابط موقع الاستعلام عن مخالفات المرور فى مصر، كما نقدم طرق الاستعلام والسداد المختلفة، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال قراءة السطور التالية:

تابع.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 :

نقدم الطريقة الأفضل والأبسط التي تساعدك على إتمام عمليات الدفع والإستعلامات عن المخالفات المرورية رالمسجلة على جميع المركبات بأنواعها ورخص القيادة، والآن خطوه بخطوه تعرف كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 من خلال إتباع مايلي:

رابط الدخول>> نيابات المرور، إضغط هنا.

إختيار نوع الإجراء الذي تريد (إستعلامات- أو إجراء تظلمات- أودفع).

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة لها.

وأخيراً إضغط>> إستعلام.

كما يمكنك الدفع من خلال طرق الدفع الإليكتروني المتاحة والمناسبة لك والتي تتمثل فى التالي>> نظام فوري- تحميل أبليكيشن مخالفاتي- البريد المصري.

كما تستطيع معرفة كافة التفاصيل والمعلومات الهامة المتعلقة بكلً من كيفية تجديد الرخصة- الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- القيمة المالية للضرائب على السيارات بأنواعها- وخطوات استخراج رخصة إليكترونياً- إجراء تظلمات، كل هذه الخدمات وأكثر يمكنك معرفتها والإستفادة منها من خلال متابعة التقرير الشامل التالي: