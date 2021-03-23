انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور – عبر الإنترنت 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم من خلال موقعنا مصر فايف الرابط الخاص بموقع الاستعلام عن مخالفات المرور، حيث أنه قد نال في الآونة الأخيرة إهتمام شديد على المحركات البحثية ومواقع السوشيال ميديا في مصر، من قبيل أصحاب السيارات بشتي أنواعها المختلفة سواء كانت سيارات “ملآكي أودرجات النارية أو نقل”، حيث تخوف ملاك المركبات من الذهاب إلى مكاتب ووحدات المرور نظراً للإستمرار حالة الوباء في مصر والعالم، حيث يتاح الآن البدائل الإليكترونية الآمنة والذي تستطيع من خلالها إجراء كافة الخدمات والإستعلامات من منزلك عبر الإنترنت:

الدخول>> الموقع الرسمي لنيابات المرور المصرية، إضغط هنا.

إختيار الخدمة الذي تريد إجراءها (استعلام- تظلم- دفع).

ثم إدخال البيانات المطلوب إدراجها بدقة في الخانات المخصصة لذلة.

ثم إضغط>> إستعلام.

كما يمكنك أيضاً الدفع عن طريق أنظمة الدفع الإليكترونية المتاحة والتي تتمثل فى التالي>> فوري- أبليكيشن مخالفاتي- البريد المصري.

كذلك يمكنك معرفة جميع المعلومات الهامة التي تتعلق بأنظمة الدفع والاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، والضرائب وتجديد الرخصة وغيرها من الخدمات الهامة للمواطنين من خلال متابعة التقرير الشامل التالي: