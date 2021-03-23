فيديو- الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدء من الغد ونحذر من تخفيف الملابس

وفى مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "dmc"، أضاف "شاهين"، أن أحوال الطقس، ستبدأ فى التحسن بدءا من اليوم الثلاثاء، خاصة على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى ابتداءً من غد الأربعاء، ومع تغير الكتلة الهوائية سوف يشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
وبين أن الكتلة الهوائية الشمالية الغربية، التى ستدخل على الصحراء الغربية، ستتسبب فى إثارة الرمال والأتربة مرة أخرى ولكن بشكل أقل.
وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه العاصفة الترابية تنخفض معها الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، وتمتد إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع انخفاض فى درجات الحرارة يتراوح بين 8 إلى 10 درجات.
وأوضح شاهين، أنه بالنسبة لفرص الأمطار، فإنها ضعيفة وخفيفة جدا، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وليس فى كل الأحوال يكون هناك سقوط أمطار بعد الأتربة، وتغير الكتل الهوائية هو الذى يؤثر فى الرؤية وتحسن الأحوال الجوية.
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