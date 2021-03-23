رفع درجة الاستعداد بالأقصر نظرا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية، وأوصى تقرير الأرصاد المرسل للادارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لنشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال.





وأهاب محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، بالمواطنين توخى الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة والرمال، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الآمان بين السيارات مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لاشعار الآخرين بوجود سيارة فى حالة إنعدام الرؤية. وأوضح الشامى أنه حال حدوث أى طارئ يتم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.

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