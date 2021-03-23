قبل نقل المومياومات.. تدريب عاملين بمتحف الحضارة على التعامل مع السائحين

جدة - نرمين السيد - دربت وزارة السياحة والآثار 30 من العاملين بالمتحف ما بين موظفى حجز التذاكر وأفراد أمن مدنى، فى إطار الاستعدادات للافتتاح المرتقب للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بعد وصول المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف.





وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف الدكتور أحمد غنيم، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التدريب يأتى انطلاقا من دور وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى وخاصة العاملين المتعاملين مع الزائرين من السائحين والمواطنين وتأهيلهم على مفهوم الخدمات والتوعية السياحية. وأوضح أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن برنامج سفراء السياحة تحت رعاية بنك الإسكندرية وبتنفيذ شركة Rhythm المتخصصة فى مجال التدريب والمعتمدة من معهد الضيافة بلندن الذى يهدف فى المقام الأول إلى إكساب العاملين بالمهارات والسلوكيات اللازمة الواجب اتباعها مع الضيف، ومزود بمواقف تفاعلية وتجارب حية لما سيتعرض له العاملين من مواقف أثناء تعاملهم مع الزائرين أو كيفية التصدى المشكلات و التحديات المفاجئة. وأكد أن التدريب المتخصص والمستمر يعد أحد الركائز الهامة لنجاح تلك الهيئات أو المؤسسات خاصة تلك الفئة التى تكون فى الصدارة وأول أشخاص تقع عليهم أعين الزائرين وهم مسئولو الأمن المدنى وموظفو التذاكر، وتلك الفئة يجب أن تحظى بتدريب عالى يؤهلها أن تكون واجهة مشرفة لهذا الصرح العظيم.

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