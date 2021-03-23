رئيس الجهاز الطبي بالأهلي: " الحاوي " وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع فريقه

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.
وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الجدير بالذكر أن وليد سليمان شارك في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الجهاز الطبي بالأهلي: " الحاوي " وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع فريقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.