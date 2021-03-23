رئيس الجهاز الطبي بالأهلي: " الحاوي " وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع فريقه

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن وليد سليمان شارك في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏