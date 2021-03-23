سفارة مصر بهولندا تنظم ندوة لتوضيح جهود القاهرة فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى هولندا، اليوم الثلاثاء، ندوة بمشاركة وفد مصر فى مفاوضات سد النهضة، وبحضور نخبة من الخبراء الفنيين والباحثين والمعنيين بالشأن الإفريقى وذلك استمرارًا لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر إزاء ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبى.





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