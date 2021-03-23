مساعد وزير الخارجية يبحث قضايا سد النهضة وليبيا مع الجانب الروسى

وأشار رشدى فى مستهل اللقاء إلى عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية، مؤكدًا أهمية عقد جلسة المشاورات فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة للطرفين فى العديد من المحافل الدولية.
وتباحث الطرفان خلال جلسة المشاورات حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد متعدد الأطراف، وشهدت الجلسة تبادلاً للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات فى ليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية، وذلك بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.
وتناول الطرفان عددًا من المسائل الأخرى، ومن بينها قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وعمليات حفظ السلام، وموضوعات التغير المناخى، إضافة إلى القمة المقبلة لنظم الغذاء.
من جانبه، قدم الوفد المصرى عرضًا لآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبى، مشددًا على المواقف المصرية العادلة من هذه المسألة المحورية بالنسبة للأمن القومى المصرى.
أكد الطرفان خلال المشاورات على عمق العلاقات المصرية الروسية، وأهمية تعزيز التعاون الوثيق فى العديد من الأطر الدولية، كما اتفقا على تكثيف المشاورات فى كافة المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.
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