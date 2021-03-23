جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شؤون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد فى عمارة بيوت الله "عز وجل" وتكليفهم بمضاعفة الجهد فى الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.
كما تأتى المكافأة إسهامًا من وزارة الأوقاف فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسى الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يقرر مكافأة جميع العاملين بالوزارة لجهودهم وبمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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