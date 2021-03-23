وزير الأوقاف يقرر مكافأة جميع العاملين بالوزارة لجهودهم وبمناسبة شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شؤون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد فى عمارة بيوت الله "عز وجل" وتكليفهم بمضاعفة الجهد فى الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.

كما تأتى المكافأة إسهامًا من وزارة الأوقاف فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسى الثانى.