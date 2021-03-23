جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة منى حلمى، ابنة الدكتورة نوال السعداوى، أنه تم سرقة الصفحة الرسمية لوالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها اكتشفت عدم وجودها على الصفحة بعد وفاة السعداوى، خاصة أنها كانت مديرة لها.





ودونت "حلمى"، عبر منشور لها على "فيسبوك": "تحذير عاجل بشأن صفحة الدكتورة نوال السعداوى، لقد تم سرقة الصفحة من قبل شخص ما وأعوانه وتم طردى أنا الدكتورة منى حلمى بنت الدكتورة نوال السعدواى، وقد كنت مديرة فى الصفحة، لأتفاجأ بعد وفاة الدكتورة نوال بأنى غير موجودة فى الصفحة بأى صفة". يذكر أن الدكتورة نوال السعداوى رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضى، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرقة صفحة نوال السعداوى على فيس بوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.