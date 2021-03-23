صور.. فحص 50 ألف مواطن ضمن التأمين الصحى الشامل فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن فحص 50.378 ألف مواطن، ضمن عمليات الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة فى المراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بجنوب سيناء، والتى يبلغ عددها 22 مركز ووحدة صحية، بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 13 مركز ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتى تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

وأضاف، أن الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل يشمل فحوصات "الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة"، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلى المرضى، سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، لتسجيلها بالملف الطبى العائلى للأفراد، والذى من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وتابع السبكى: أن إجمالى عدد المسجلين من المواطنين فى المنظومة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بلغ 91.694 ألف مواطن، وتم فتح أكثر من 30 ألف ملف طبى عائلى.

ولفت إلى أن جنوب سيناء أكثر محافظات المرحلة الأولى تسجيلًا للمواطنين بنسبة 87.5% من إجمالى عدد سكان المحافظة والبالغ عددهم 104.800 ألف نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز، ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأشار إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل تغطى كافة احتياجاتهم الطبية.

وأضاف، تشمل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وأكد أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تضم 6 محافظات هى "جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر" والتى انطلقت بهما المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و"بورسعيد"، والتى انطلقت بها المنظومة فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى "أسوان والسويس"، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.