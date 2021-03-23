بسبب الطقس السيئ.. تاج الدين ينصح مرضى الجهاز التنفسى بعدم النزول للشارع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الطقس السيئ يؤثر تأثيرًا سلبيًا على من يعانون من الأمراض التنفسية، والمناخ المحمل بالأتربة يعمل على تهييج الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسى.





ونصح مستشار الرئيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، مرضى الربو الشعبى أو الحساسية بعدم النزول إلى الشارع فى تلك الفترة، وأن يضع المواطن كمامة وأسفلها كمامة مبللة حتى لا يسمح للأتربة بدخول الجهاز التنفسى. وأكد أن اليوم العالمى للدرن هو اليوم الذى اكتشف فيه العالم ميكروب الدرن، وهو المرض الذى لازال يؤثر على قطاع كبير، وأصاب البشرية بمشكلات لا زالت تعانى منها، وأن بعض دول العالم الثالث مازالت تعانى منه، وشدد على الجميع فى هذه الفترة الالتزام باتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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