معرفة رصيد فودافون كاش Vodafone cash اكواد فودافون كاش 2021

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عمر شويل - جدة معرفة رصيد فودافون كاش من الأمور التي يرغب الكثير في متابعتها باستمرار والتأكد من قيمة الرصيد في المحفظة، لأن أعداد كبيرة من المصريين يعتمدون على هذا الرصيد في تنفيذ كثير من المعاملات المادية فيما بينهم، فبدلا من الذهاب إلى مكاتب البريد أو إلى البنوك والانتظار لفترات طويلة في طوابير من أجل الحصول على حوالة، فستجد أن خدمة فودافون كاش وفرت هذا العناء في الانتظار وإضاعة الوقت.

معرفة رصيد فودافون كاش

خدمة فودافون كاش متاحة لكل من يمتلك شريحة فودافون، ولعمل محفظة خاصة بك عليك الذهاب إلى أحد فروع فودافون التي ستجدها متوفرة بكثرة في أنحاء المحافظات على مستوي الجمهورية وسيقوم أحد العملاء بإنشاء محفظة فودافون كاش بالرقم السري الذي تختاره بنفسك ولا يطلع عليه أحد، وتستطيع في أي وقت ان تقوم بإيداع المبلغ الذي تريده في تلك المحفظة.

ويمكن للعميل أن يستخدم هذا الرصيد في أي وقت ويقوم بعمليات التحويل لأي شخص من أي مكان، وبعدها يحتاج إلى معرفة رصيد فودافون كاش والمتبقي لدية وتكون الطريقة على النحو التالي:

من خلال لوحة الأرقام على الهاتف اضغط على علامة نجمة ثم رقم تسعة ثم علامة النجمة ثم رقم ثلاثة عشر ثم شباك (13#*10*9*)، سوف يُطلب منك ادخال الرقم السري الخاص بك، بعدها ستصلك رسالة بها الرصيد الحالي. الطريقة الثانية أن تقوم بالدخول على رابط موقع شركة فودافون الرسمي وإنشاء حساب خاص برقم هاتفك، وفي أي وفت ترغب في معرفة رصيد فودافون كاش يمكنك الاستفسار عن طريق هذا الحساب.

اكواد فودافون كاش

شركة فودافون تعد أكبر شركات الاتصالات الموجود في مصر منذ زمن، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها ومن أهمها خدمة فودافون كاش التي نتحدث عنها التي تُتيح لمستخدميها إمكانية حفظ الأموال بأمان في الهاتف دون القلق من السرقة، كما تُتيح استخدام المال في عمليات الشراء وغيرها فيمكن السحب أو الإيداع بسهولة عبر أحد الفروع الأقرب لك من فروع فودافون، أو فروع فوري وأمان، أو الصراف الآلي التابع لبنك الإسكندرية أو بنك القاهرة أو بنك مصر أو البنك الأهلي.

توجد مجموعة من اكواد فودافون كاش يجب عليك معرفتها لتُسهل عليك استخدام محفظة فودافون كاش وهي:

كود تحويل الرصيد لشخص أخر يكون لديه محفظة فودافون أيضا (# قيمة الرصيد *رقم الموبايل*3*9*).

كود لمعرفة رقمك السري الخاص بالمحفظة (#12*9*).

كود من خلاله يمكنك شحن رصيد لخط فودافون (#0*9*).

كود لتحويل مبلغ من المال لشخص آخر (# قيمة المبلغ*رقم الموبايل*7*9*).

خدمة عملاء فودافون كاش

حرصا من شركة فودافون على إرضاء المستخدمين وفرت لهم خدمة عملاء ليتمكنوا من الاستعلام والاستفسار عن أي أمر يتعلق بفودافون، وهذه الخدمة متاحة دائما خلال أربعة وعشرون ساعة في اليوم، وللوصول إلى خدمة عملاء فودافون كاش قم بالاتصال على رقم 7001 بالهاتف، ويستطيع كلا من عملاء الكارت وعملاء البيزنس وعملاء الفاتورة الاستفادة من خدمة فودافون كاش.

خدمة فودافون كاش

خدمة فودافون كاش أضافت مزايا جديدة لها ووسعت حدود الخدمة التي تقدمها، فأصبح هناك مزايا كثيرة يمكن استخدامها والاستفادة منها من فودافون كاش غير سحب وإيداع الأموال مثل: