عاصفة ترابية تجتاح محافظة أسوان وتؤثر على حركة السير بشكل جزئى

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موجة من الطقس السيىء، حيث اجتاحت عاصفة ترابية معظم الأنحاء، مما أدى إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة مما أثر بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة والطريق الصحراوى "أسوان - إدفو".





وناشدت محافظة أسوان - فى بيان اليوم - أصحاب وقائدى المركبات توخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، ورفعت درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لأى أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة القادمة. كما تم تشكيل غرفة عمليات داخل مبنى ديوان عام المحافظة، لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بشأن العاصفة، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات.

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