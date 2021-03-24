الأوقاف: غلق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، غلق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على ما ورد من مديريتى أوقاف المنوفية وقنا.





وذكرت اللجنة فى بيان الليلة، إن المسجد الأول هو: مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والثانى: مسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وأكدت اللجنة عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله ﷺ وعمارة بيوت الله عز وجل لا يمكن أن يكون سببا فى غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة فى تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد فى غير الصلوات الراتبة.

وشددت اللجنة على أنها لن تتأخر عن غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أى مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أى مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظا على صحة المواطنين، مهيبة برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببا فى غلق بيوت الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.