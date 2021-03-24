كنيسة قرية دماريس بالمنيا تختار الأم المثالية بالاقتراع السرى المباشر

جدة - نرمين السيد - أجرت كنيسة العذراء مريم والقديسين يواقيم وحنة بدماريس انتخابات للعام الرابع على التوالى، لاختيار الأم المثالية عن الكنيسة لعام 2021، وأضافت أنه تم اختيارها من بين 5 مرشحات انطبقت عليهم شروط الترشح والتى من أهمها أن يكون لها قصة كفاح وأن تكون أرملة، ولها أبناء متزوجين.





وقامت سيدات الكنيسة فى اجتماع السيدات بالاقتراع السرى لترشيح الأم المثالية عن الكنيسة، وفرز القس غبريال محب كاهن الكنيسة وخادمات الاجتماع الأصوات وبعد فرز الأصوات أعلن فوز السيدة مرثا "أم مريم مسعد" كأم مثالية لهذا العام بعد حصولها على أعلى الأصوات. وقدم كهنة وخدام وشعب الكنيسة بالتهنئة لأم مريم وأسرتها، وسوف يتم تكريم الأم المثالية الأسبوع المقبل فى قداس يوم الجمعة وتكريمها أيضاً بيد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها الجمعة مساء بدار المطرانية، كما كرمت الكنيسة كل المرشحات الخمسة وتم توزيع هدايا على كل الحضور، وكانت الانتخابات قد أجريت على هامش حفلة عيد الأم التى نظمها اجتماع السيدات بالكنيسة.

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