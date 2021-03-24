رسامة كاهن قبطى بشمال ألمانيا غدا

جدة - نرمين السيد - يرسم غدًا الأربعاء، الشماس الدكتور أمير سليمان، بدير العذراء والشهيد موريس هوكستر بأبروشية شمال ألمانيا.



جدة - نرمين السيد - يرسم غدًا الأربعاء، الشماس الدكتور أمير سليمان، بدير العذراء والشهيد موريس هوكستر بأبروشية شمال ألمانيا. ويقوم بصلوات الرسامة الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية فى شمال ألمانيا.

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