جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكى، القداس الإلهى ورسم خلاله الشماس أندرو مسعود كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بمدينة جرينفيل فى ولاية ساوث كارولاينا "كارولاينا الجنوبية" باسم القس موسى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة كاهن جديد للخدمة فى الكنيسة القبطية بولاية كارولاينا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.