فيديو .. وزير التعليم : عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة صارمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، مؤكدًا على وجود عقوبات صارمة ضد الطلاب الذين يحاولون الغش.





وأضاف وزير التربية والتعليم، فى فيديو نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هناك قانون أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أية حوادث غش. وقالالدكتور طارق شوقى :"الطلاب لو اقنعوا بكلامى سوف يطلبوا المزيد من الامتحانات، عندما يتأكدوا من حقيقة فلسفة التقييم، بعيدًا عن فكرة النجاح والرسوب".

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