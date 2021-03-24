التعليم تنشر فيديو توضيحى لشرح التقييم لطلاب أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - نشر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو توضيحى لشرح فلسفة التقييم لطلاب أولى وثانية ثانوى، والرد على التساؤلات الخاصة بالامتحانات.





وتحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى الفيديو عن طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة وجاءت كالتالى:

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانين مجمعين فى نهاية شهر أبريل، ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيا "اختيار من متعدد فى ورقة مجمعة للجدول المرفق" على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة "بابل شيت".

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلا عن الكتاب المدرسى.

- نتيجة الفصل الدراسى الأول تكون "اجتياز أو عدم اجتياز" ولا تحسب له أى درجات فى حالة إتمام الامتحان، أما فى حالة "عدم الاجتياز" يتم عقد امتحان تكميلى بواقع 15 سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

- درجة الفصل الدراسى الثانى تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب فى اختبارى شهر مايو وأبريل.

- الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة فى الفصل الدراسى الأول تحسب له اجتياز فى هذه المادة.

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر قهرى، يقبله مدير المديرية، الحق فى عقد امتحان تكميلى عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

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