التعليم تزف بشرى سارة لـ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أى طالب فى الصفين الأول والثانى الثانوى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة فى الفصل الدراسى الأول، ستحسب له اجتياز فى هذه المادة.





وأضافت، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" أنه بالنسبة للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر قهرى، يقبله مدير المديرية، سيكون لهم الحق فى عقد امتحان تكميلى عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها ، بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر إبريل.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد حذر جميع متابعيه على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من أن هناك أشخاصا يحاولون النصب على الناس برابط إلكترونى مستخدمين اسم الوزير، ونائبه الدكتور رضا حجازى.

وقال وزير التربية والتعليم فى تدوينة له على حسابه الرسمى بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتى تنص على "ادعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى والدكتور رضا حجازى".