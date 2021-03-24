صور .. جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال إبريل ومايو

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أنه تقرر عقد امتحانين مجمعين لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى نهاية شهرى أبريل ومايو المقبلين بالمدرسة بـ لجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً "اختيار من متعدد فى ورقة مجمعة، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة "بابل شيت".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب فى الصفين الأول والثانى الثانوى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة فى الفصل الدراسى الأول، ستحسب له اجتياز فى هذه المادة.

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وأضافت، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" أنه بالنسبة للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر قهرى، يقبله مدير المديرية، سيكون لهم الحق فى عقد امتحان تكميلى عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها ، بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر إبريل.