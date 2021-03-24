فيديو .. فيلم تسجيلى عن مكانة سيناء وأبرز جهود الأوقاف فى 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الأولى بالتليفزيون المصرى فيلما تسجيليا بعنوان "مؤتمر حوار الأديان على أرض الأديان"، حيث ذكرت فيه أهم ما ناقشه المؤتمر الـ 31 لـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى تم تنظيمه خلال الفترة من 13 إلى 14 من مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات".





وكشف الفيلم التسجيلى أهمية أرض سيناء الحبيبة والتى ذكرت فى القرآن الكريم عدة مرات، كما كلم الله تبارك وتعالى على جبل الطور فيها سيدنا موسى، عليه السلام، كما مر بها النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء والمعراج، كما كانت مسارا لـ العائلة المقدسة عند نزولها إلى أرض مصر. وانتقل الفيلم إلى إبراز ما قامت به وزارة الأوقاف، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث تم إعمار عديد من المساجد مبنى ومعنى، كما تم عقد عديد من الدورات التدريبية والتثقيفية للأئمة لتجديد الفكر والقضاء على الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى التأليف والترجمة والنشر لـ 79 كتابا خلال 6 سنوات.

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