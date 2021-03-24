منظمة الصحة العالمية ...تطعيم 20% من السوريين والتطعيم آمن

تعتزم منظمة الصحة العالمية تطعيم 20% من السوريين ضد كورونا فى عام 2021، وأوضح الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن فعالية لقاح (استرازينكا ) في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وأعراضه، تصل إلى 79%.

وأكد في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين بمقر المنظمة الدولية في جنيف ،على أن اللقاح آمن وفعال بحسب الأدلة والبيانات المقدمة للمنظمة من شركة استرازينكا التي أثبتت عدم وجود علاقة بين حالات الجلطات التي ظهرت وبين اللقاح، مشيرا إلى أن شركة استرازينكا قدمت اسهاما واضحا ليتم تصنيعه في دول أخرى كالهند وكوريا ومشاكتهم في تكنولوجيا اللقاح جاء ذلك عبر قناة " العربية " الفضائية منذ قليل .