الأرصاد توجه تحذيرا شديدا بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بـ هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اليوم الأربعاء، مشددا على أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا يقترب من 8 إلى 10 درجات.





وقال، فى تصريحات تليفزيونية، إن الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء ستشهد نشاطا مرة آخرى فى حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليا فى السلوم ومطروح. طقس اليوم أضاف أن حركة الرياح المثير للأتربة ستتقدم إلى الوجه البحرى والقاهرة، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وستنتهى مساء اليوم، لافتا إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى ستكون غير مؤثرة على حركة الحياة اليومية. وأشار شاهين إلى أن نشاط حركة الرياح سيتسبب فى تعليق الملاحة البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، بسبب ارتفاع الأمواج المياه إلى 4 إلى 5 أمتار تقريبا.

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