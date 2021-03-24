صورة .. الأرصاد تعلن حالة الجو من اليوم وحتى الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وناشدت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اليوم الأربعاء، مشددة على أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا يقترب من 8 إلى 10 درجات.

حالة الطقس اليوم

ولفتت إلى أن الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء ستشهد نشاطا مرة آخرى فى حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليا، فى السلوم ومطروح.

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وأكدت أن حركة الرياح المثير للأتربة ستتقدم إلى الوجه البحرى والقاهرة، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وستنتهى مساء اليوم، لافتا إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى ستكون غير مؤثرة على حركة الحياة اليومية.