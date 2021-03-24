فيديو .. استشارى مناعة : 3 أعراض جديد تؤكد الإصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هناك ما يسمى بـ "متلازمة ما بعد الشفاء من فيروس كورونا"، وهى عدة آثار قد يتركها الفيروس فى الجسم حتى بعد التعافى منه، وتحديدا فى الأذن الداخلية ونسيجَى المخ وعضلة القلب.

وتابع: "لدينا من العلم ما يتيج لنا القول إن كل شىء متاح ومباح فى عالم الفيروسات"، مشيرًا إلى أن هناك هناك دراسات يتم إجراؤها حاليا، حول تاثيرات كورونا على سائر أجهزة الجسم بعد ظهور أضراره على حاسة السمع.