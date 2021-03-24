فيديو .. كرم جبر : تشكيل لجنة للتعامل إعلاميا مع قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن عقد الجلسة مع وزير الرى وفريق التفاوض، كان بغرض الإفادة والمتابعة الإعلامية للأزمة، مشيرًا إلى أنها استمرت 3 ساعات وتم الاتفاق على أن يكون هناك جلسة أخرى يوم الثلاثاء بعد المقبل.

وأكد كرم جبر أنه تم الاستقرار على تشكيل لجنة إعلامية دائمة بالتعاون مع خبراء "الأعلى للإعلام" للتعامل إعلاميًا مع قضية المياه وقضية المفاوضات فى سد النهضة ليخرج عنها إعلانات دائمة.

وتابع: "وزير الرى أكد خلال الاجتماع أن مصر جهزت بنية تحتية تستطيع تحمل الصدمات الناتجة عن ملء السد من خلال مشاريع لترشيد استهلاك المياه وملء بحيرة السد العالى، وتبطين وتأهيل الترع، مشيرا إلى أن هناك استعدادا منذ عام 2015 للتطورات التى تحدث الآن.