طقس الأربعاء.. انخفاض كبير لـ درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.





وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد. الطقس اليوم وأشارت إلى أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات منقطعة، محذرة من نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 20 13 وادى النطرون 21 12 طنطا 21 13 شبين الكوم 22 13 دمنهور 21 13 بلطيم 21 14 مطروح 19 13 السلوم 18 12 سيوة 20 09 بورسعيد 21 13 دمياط 20 14 الزقازيق 22 12 المنصورة 21 13 الاسماعيلية 23 11 السويس 23 14 العريش 24 12 رفح 23 11 رأس سدر 24 12 نخل 22 10 نويبع 24 16 طابا 22 13 كاترين 19 07 الطور 26 14 شرم الشيخ 28 17 الغردقة 27 16 مرسى علم 26 17 الفيوم 23 12 بنى سويف 23 12 المنيا 23 13 أسيوط 24 13 سوهاج 25 14 قنا 27 17 الأقصر 29 16 أسوان 32 19 ادفو 31 18 أبوسمبل 29 19 الوادى الجديد 28 14 حلايب 29 23 شلاتين 31 21

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