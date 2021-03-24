أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنها ما يقرب من 3882 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

القاهرة

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرضاً جماعياً بعنوان "إبداعات نسائية"، بمركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى، ويستمر أعماله حتى 27 من الشهر الجارى، وذلك احتفالا باليوم العالمى للمرأة.

القاهرة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ملتقى الشعراء؛ ويتضمن إقامة عدد من الأمسيات الشعرية بالتوازى بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ وعدد كبير من مقار قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة.

القاهرة

يعقد صالون الأوبرا الثقافى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أمسية على المسرح الصغير يستضيف فيها مجموعة من المبدعات العربيات.

القاهرة

تنطلق فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة وينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتضم 13 محافظة هى: الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح .

المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية للفحص الطبى والعلاج بالمجان لأهالى قرية "أولاد الشيخ" بمركز مغاغة والقرى المجاورة لها، وتستمر القافلة لمدة يومين متتاليين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم.

جدة

تشهد سماء مكة المكرمة مساء اليوم التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة هذا العام فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

سول

يصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى كوريا الجنوبية فى زيارة عمل إلى سول تستمر لمدة يومين، يجرى خلالها محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى جونج اوى يونج؛ وذلك للمرة الأولى منذ 2013.