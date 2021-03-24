السكة الحديد تستبدل قطارات الصعيد بالعربات الروسية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تستبدل هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، عربات القطارين أرقام 974/975 أكسبريس القاهرة / أسيوط والعكس بعربات روسية جديدة (ثالثة ذات تهوية ديناميكية) بدلاً من العربات المسماة "العربات المميزة".





ويقوم القطار رقم 974 من القاهرة الساعة 5.00 صباحاً ويصل أسيوط 12.30 مساء، ويقوم القطار رقم 975 من أسيوط ذات اليوم الساعة 1.50 مساء يصل القاهرة 9.00 مساء، يتكون كل قطار من 12 عربة روسية جديدة (ثالثة ذات تهوية ديناميكية).

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 295 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث يجرى الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.