توجيهات الرئيس بشأن تصميمات العاصمة الجديدة .. حديث صحف الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وفى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطبيق معايير التنسيق الحضارى بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضارى داخل العاصمة الإدارية الجديدة ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة، وكذلك مراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصرى المتنوع والثرى والعريق على امتداد العصور ولا سيما ما يتعلق بمبانى ومقرات مجلسى النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافى الإسلامى ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحى الحكومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء ا ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميميات الطرق والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية نما تضمه من منشآت خاصة مركز مصر الثقافى الإسلامى والتصميمات الهندسية للجدرايات والقاعات به إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وما تضمه من منشآت بالإضافى إلى القيادة الاستراتيجية وساحة الشعب والنصب التذكارى، وكذلك التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة والتصميمات الهندسية الداخلية لمبانى مجلسى النواب والشيوخ.

وفى صفحها الأولى أيضا وتحت عنوان "دعم أردنى كامل لقضايا الأمن القومى المصرى"، ذكرت صحيفة "ألأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دعم الأردن الكامل لكل القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى وعلى رأسها قضية سد النهضة .. مشيرا إلى أن ذلك جاء فى رسالة بعث بها الملك عبدالله الثانى عاهل لأردن إلى الرئيس عبدالفتاح لسيسى.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله إن الملك عبدالله أكد أن الأمن القوى المصرى هو الأمن القومى الأردنى، وأن أى قضايا تمس أيا من الدولتين تنعكس سلبيا على الدولة الأخرى، موضحة أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل الأردنى للدكتور مدبولى بقصر الحسينية، فى إطار زيارته أمس العاصمة الأردنية، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة المشتركة.

وأكد مدبولى تطابق مواقف الدولتين فى كل القضايا، ومن بينها القضية الفلسطينية، لافتا إلى التعاون المشترك فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، والإسكان.

ومن جانبه، أعرب ملك الأردن عن سعادته بحجم التعاون الكبير واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقى.

وأكد رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة - أنه تمت مناقش آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، منوها إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى، أن العلاقة مع الأشقاء فى مصر علاقة نموذجية، وأنه جرى توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات اقتصادية وتموية، فى مجالات الكهرباء والموارد المائية والإسكان والتنمية الحضرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "لجنة وطنية للحد من ظاهرة الغارمين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج كشفت عن أن الوزارة ستتحرك للحد من ظاهرة الغارمين فى اتجاهين الأول: بحث قضايا الغارمين والغارمات من خلال لجنة وظنية بها جمعيات أهلية والأزهر الشريف وجمعيات مسيحية ووزارة الداخلية والإعلام والثانى القيام بحملات توعية بمخاطر الديون وأهمية الاقتصاد فى مصاريف تجهيز بنات الأسر الفقيرة مع توضيح مخاطر التوقيع على إيصالات.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم التنسيق فى هذا الإطار مع وزارة الداخلية لضمان اعتبار الغارمين هم المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بديون فقط وليس بقضايا جنائية أو نصب.

وأعلنت الوزيرة أنها ستنسق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بتنظيم الأبناء النفسية والاجتماعية بعيدا عن مشكلات انفصال الأزواج، لافتة إلى أن حملات التوعية ستشمل زيادة أعداد الرائدات الريفيات إلى 20 ألف رائدة.

وعن الطقس وتحت عنوان "انخفاض الحرارة 8 درجات اليوم"، ذكرت صحيفة الأهرام أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم بنحو ثمانى درجات لتصل إلى 23 درجة على العاصمة بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية على الأنحاء كافة قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن البلاد كانت قد تعرضت أمس لموجة من الطقس غير المستقر تأثرا بمنخفض ليبيا حيث هبت الرياح الخماسينية المحملة بالأتربة والرمال والتى وصلت لحد العاصفة على مناطق من الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وفى الشأن الاقتصادى وتحت عنوان "ارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال إلى 1.6 مليار متر مكعب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن

المركــز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد عدم تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال بسبب أزمة كورونا، نافيا ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء حول تراجع عدد الشحنات المصدرة من الغاز الطبيعى المسال إلى شحنتين فقط.

وأوضــح المركز أنه تواصل مع وزارة الـبـتـرول، والتى نفت تلك الأنباء، وأكدت أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى المسال تسير بشكل طبيعى رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالى 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من العام الماضى، مقارنة بـ 6 شحنات خلال الربع الأول من نفس العام، وأوضــحــت أنــه تم إعـــادة تشغيل مصنع دمياط لـلإسالة، والذى سيسهم فى جعل مصر إحــدى الدول الرئيسية فى تصدير الغاز الطبيعى المسال.

وأشـارت إلى أن الصادرات من شحنات الـغـاز الطبيعى المسال بلغت نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، وأن تشغيل مصنع دمياط للإسالة سـوف يسهم فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، وأنه من المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طـن مـن الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتحت عنوان "امتحانات أولى وثانية ثانوى بدون رسوب"، ذكرت حصيفة "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يوجد رسوب فى التيرم الأول بنتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، وأن مـــؤشـــرات قــيــاس أداء الـطـالـب فى النتيجة التى تم إعـلانها، تحـدد مستوى الطالب ومقارنته مع كل زملائه فى الدفعة عـلـى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة، وأن المنطقة الــزرقــاء فـى مـؤشـر الأداء يشير إلــى أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق وهذا يعنى أن الطالب حقق مستوى دراسيا متميزا، والمنطقة الخضراء تؤكد أن الطالب اجتاز الامــتــحــان بمـسـتـوى مـنـاسـب لـلـتـوقـعـات وحـصـولـه عـلـى درجـــات جـيـدة ومــا زالـت الـفـرصـة أمـامـه لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق.

وفى تناولها أيضا للشأن المحلى ذكرت صحفية "الشروق"تحت عنوان "القابضة الغذائية: طرح السلع الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 35%"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهالكيا، كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بنى 15 إلى 35 %إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن وحلوم حمراء طازجة وأيضا مجمدة.

وتحت عنوان "عشماوى: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية الرسمى من أصل 400 مليار سنويا"، ذكرت "الشروق" أن الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أكد أن فاتورة استهلاك المواطنين من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية تصل إلى نحو 100 مليار جنيه خلال شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن عشماوى قوله، خلال مؤتمر قمة مصر للتجارة والاستثمار، أن حجم الاستهلاك يتضاعف خلال شهر رمضان مقارنة بالشهور الأخرى، حيث وصل معدل الاستهلاك على الغذاء خلال العام الماضى إلى 683 مليار جنيه، أى بما يعادل 55 مليار جنيه شهريا. وأضاف إن معدلات منو التجارة الداخلية فى مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط،مشيرا إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية بخمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تصل لـ2.1 تريليون جنيه، من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى والمقدر بـ6 تريليونات جنيه.

وكشف عشماوى أن حجم التجارة الإلكترونية الرسمى فى مصر يصل سنويا إلى 80 مليار جنيه، من أصل 400 مليار جنيه رسمى وغير رسمى، مضيفا أن حجم تجارة الجملة تُقدر بنحو 500 مليار جنيه من أصل 850 مليارا هى حجم تجارة الجملة والتجزئة معا.

وأكد أن عدد العاملين بقطاع التجارة يصل إلى نحو 30 مليون فى القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والقطاع غير الرسمى، حيث يمثل قطاع التجارة 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية.

وفى الشأن العربى وتحت عنوان ذكرت صحيفة المصرى اليوم، تحت عنوان "الحكومة الليبية الجديدة تتسلم المهام من سلطات شرق البلاد" أن وفـدا وزاريا مـن الحكومة الليبية الجديدة وصل إلى مطار بنينا فى بنغازى، أمس، لتسلم السلطة من الحكومة المؤقتة التى كانت تدير مناطق شرق ليبيا، بقيادة عبدالله الثنى .. مشيرة إلى أن الوفد الـوزارى ضم وزراء الـداخـلـيـة، والمـالـيـة، والتخطيط، والتعليم، والتعليم العالى والتقنى، والــشــبــاب، والإســكــان والتعمير، والزراعة.

وشـــدد رئـيـس المجلس الرئاسى الجــديـد، مـحـمد المـنـفى، عـلـى التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات مؤمتر جنيف، وأكد خلال استقباله المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، والأمـن العام المساعد الأممى، منسق البعثة ريزدن زنينقا، على دعم المصاحلة الوطنية الشاملة، والسعى لتوحيد مؤسسات الدولة.

وقــال كوبيش، خلال الـلـقـاء، إن الأمم المتحدة والبعثة الأممية تدعم الاستقرار فى ليبيا والحل السياسى، وشدد على دعم الجهود كافة لتوحيد المؤسسات السيادية كلها ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".