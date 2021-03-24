الأرصاد الجوية.. موجة تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس، وجود رمال مثارة على غرب البلاد مصاحبة للجبهة الباردة، وتتقدم تدريجيا نحو الداخل خلال الليل، وهو ما حدث بالفعل منذ ليلة أمس، من خلال رياح شديدة شهدتها القاهرة والجيزة، وامتلأت الأجواء بالأتربة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن الرمال المثارة تصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وقالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد دخلت فى فصل الربيع، وتأثرت بموجة حارة منذ السبت الماضي، وزادت معدلات درجات الحرارة من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين الماضى على القاهرة لأكثر من 35 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس، لأن الموجة هى الأولى من موجات رياح الخماسين التى تنشط فى الربيع، وينبغى تجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق تخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن.

الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن نشاط الرياح مستمر خلال الفترة الحالية.

وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن هناك انخفاضا للرؤية الأفقية على الطرق، خصوصا الطرق السريعة والمكشوفة والصحراوية، والأتربة موجودة فى محافظات السواحل الغربية وامتدت لمحافظات الوجه البحرى بالصباح الباكر.

وأوضح شاهين، أن التقلبات الجوية وفقا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية مستمرة، ونشاط الرياح مستمر اليوم على أغلب الأنحاء مع إثارة الأتربة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك الأتربة قد تصل لحد العاصفة على محافظات شمال الصعيد، مع انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى 3 إلى 4 درجات مئوية.

واعتبارا من اليوم يتوقع وجود انخفاض ملحوظ بها لتصل إلى 22 درجة.

طقس الأربعاء

وكشف خبراء هيئية الأرصاد، أن طقس اليوم الأربعاء، يميل للبردوة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، لطيف على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات منقطعة، مع نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 13

بلطيم 21 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 20 09

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 14