التعليم العالى: 2 مليار و97 مليون جنيه تكلفة مشروعات جامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة طنطا.





وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة "المجمع الطبى"، وإنشاء ثلاث عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، كذلك إعادة تأهيل دور بالمكتبة المركزية لإنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبى، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبى، وتجميل وتطوير مجمع الكليات، وإنشاء سور مبنى كلية الفنون التطبيقية بالمحلة الكبرى، وترميم مبنى الكمياء "معامل طلابية"، وترميم وصيانة فواصل تمدد مدرجات الدرجة الأولى.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية مبنى مدنى وإعدادى كلية الهندسة، واستكمال مدرجات بكلیة التربیة الریاضیة "منظومة الحريق للمصاعد"، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة بحى ثان طنطا، وملحق لمجمع الخدمات الطلابیة، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلیة الآداب الجدید، ومبنى الدراسات العليا لكلية الحقوق، ومبنى الصناعات الغذائیة بكلیة الزراعة، ومبنى السكتة الدماغية بالمجمع الطبى بطنطا، ورفع كفاءة الحمامات والصرف الصحى بكلية الحقوق، وكذلك رفع كفاءة مدرجات وسلالم كلية التربية الرياضية، وصيانة مبنى مجمع صالة الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وتعلية مبنى كلية طب.

وأوضح التقرير أن المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا فى جامعة طنطا تبلغ تكلفتها نحو 2 مليار و97 مليون جنيه.



وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة طنطا، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكل عناصرها.



وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.