عواصف ترابية تضرب القاهرة والجيزة والقليوبية

تشهد محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، موجة طقس سيئة منذ صباح اليوم، ووصول العاصفة الترابية القادمة من ليبيا، وسط تراكم الأتربة مع سرعة رياح من متوسطة إلى قوية.

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تنخفض حتى 10 درجات مئوية الأيام القادمة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أمطار خفيفة للغاية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ناصحاً المواطنين بالحذر الشديد من تخفيف الملابس، وأن يكون الأمر بحذر، كما نصح أصحاب الجيوب الأنفية ومرضى الحساسية وأمراض الصدر عدم التعرض بقدر الإمكان للطقس الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدءًا من اليوم تتحسن الأجواء، خاصة على القاهرة الكبرى، موضحاً أنه سيكون هناك تغير في الكتلة الهوائية وانخفاض فى درجات الحرارة سوف نستشعره غدًا بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الكتلة الهوائية الشمالية الغربية التي سوف تدخل على الصحراء الغربية سوف تتسبب في إثارة الرمال والأتربة مرة أخرى، ولكن بشكل أقل، مشيراً إلى أنها سوف تسبب انخفاضاً في الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، وسوف تمتد إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد الأيام المقبلة حالة من الرمال المثارة مرة أخرى على غرب البلاد مصاحبة للجبهة الباردة تتقدم تدريجيًا نحو الداخل خلال الليل حتي صباح الغد لتصل الي الوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

يتوقع الخبراء أن يسود البلاد، الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ولطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية فيما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، والموج فيه من 3,5 متر الى 2,5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت تحسن حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء.