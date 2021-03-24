بسبب توقعات الأرصاد الجوية.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من الإسكندرية. وشدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة. ووجه الشريف بتجنب حدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، بالإضافة إلى التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية. وفى سياق ذات متصل، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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