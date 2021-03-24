إنفوجراف- مصر وبوروندى.. اتفاقيات ومذكرات للتعاون الثقافى والخدمى

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى عقدت بين مصر وبوروندى خلال السنوات الماضية. وتقدر بوروندى الدور التاريخى لمصر فى إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندى دائما استمرارية الدعم المصرى لها وعدم توقفه خلال فترة الحرب الأهلية البوروندية التى استمرت أكثر من 12 عاما، وهناك دائما تأكيد وتعظيم من الاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات.

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