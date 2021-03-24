القوى العاملة: تعيين 2.339 شابا وصرف 5.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2.339 شابا، من بينهم 25 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6.412 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 387 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وقال وزير القوى العاملة أنه تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 5 ملايين و949 ألفا و500 جنيه، لـ 11.793 عاملا، منها صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 11.765 عاملا، بالإضافة إلى 18 منحة مولود، و5 منح زواج، و3 منح وفاة، ومنحتنا للرعاية صحية ، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19.709 عاملين.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - فى تقريرها الشهرى لوزير القوى العاملة عن شهر فبراير الماضى، أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1.882 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1.537 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 13 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبى.

كما قامت المديرية بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 189 محضرا، كما تم التفتيش على 46 منشأة يعمل بها 61 طفلا وتم إنذار 16 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 232 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 141 محضرًا، وتم عقد 3 ندوات توعية، وبحث 66 شكوى فى نفس المجال.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى، تم تسوية 26 منها وديا، وإحالة 49 للقضاء، وحفظ 49 شكوى، ومازالت هناك 118 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت أنه فى مجال التدريب المهنى تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة، فضلا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهنى بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ16 متدربا.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.