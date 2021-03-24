شيخ الازهر يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه

قدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.
وقدم فضيلة الإمام الأكبر خالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".
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